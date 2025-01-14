59-летняя Ассия Ахат в топе посветила пышным бюстом и ошеломила стальным прессом

Известная украинская скрипачка и певица Ассия Ахат в топе посветила пышным бюстом и ошеломила стальным прессом.

Пикантными фотографиями знаменитость поделилась в своем Instagram. Артистка позировала перед камерой в черном костюме и коротеньком топе, а волосы она распустила. Наряд изрядно подчеркнул стройную и подтянутую фигуру 59-летней Ассии Ахат. В частности, скрипачка продемонстрировала пышный бюст и стальной пресс. Кадры были сделаны вечером на фоне не менее роскошного автомобиля Mercedes-Benz GLE.

Ассия Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

"Особые моменты каждый день", — коротко подписала фотографии знаменитость.

В комментариях пользователи были просто ошеломлены молодым видом Ассии Ахат. Они написали немало комплиментов кумиру. На снимки отреагировала и звездный фотограф Соня Плакидюк, которая оставила смайлик в виде огонька.

Ассия Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

Напомним, недавно певица Злата Огневич в обтягивающем платье посветила пышным бюстом. Также 39-летняя исполнительница высказалась о своем возрасте.

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