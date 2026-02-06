59-летняя Холли Берри выходит замуж за известного музыканта после шести лет отношений

Холли Берри / © Associated Press

Голливудская звезда Холли Берри после трех неудачных браков в прошлом выходит замуж за музыканта Вана Ганта.

Об изменениях в личной жизни 59-летняя Берри откровенно рассказала во время эфира популярного шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном. Актриса призналась, что вокруг ее помолвки возникло немало слухов, которые не имеют ничего общего с реальностью. В частности, фаны еще с 2022 года неутомимо предполагали, что артистка больше не холостячка. Но каждый раз были не правы.

По словам Холли, в медиа активно обсуждали якобы ее отказ выходить замуж, однако это — преувеличение. Она подчеркнула, что она сказала «да» на предложение Вана без сомнений и никогда их не имела.

«Я уже встречаюсь с Ваном почти шесть лет. Что ж, существует определенная путаница относительно того, что он предлагал мне жениться, а я сказала „нет“. Нет, это не так. Я не говорила „нет“. Мы просто не назначили даты», — поделилась Холли.

Ван Гант и Холли Берри / © Associated Press

Более того, актриса во время шоу продемонстрировала обручальное кольцо, которое получила от музыканта. Украшение оказалось совсем не «скромным». Массивное золотое кольцо с крупным бриллиантом в центре, дополненным оригинальными геометрическими элементами, мгновенно привлекло внимание публики.

Еще летом Ван Хант намекал, что сделал актрисе предложение, однако тогда пара решила не спешить со свадебными планами. Сама Холли ранее говорила, что хочет подойти к этому шагу осознанно и без давления, но с уверенностью в своих чувствах.

Холли Берри показала обручальное кольцо / © instagram.com/halleberry

Отметим, роман Берри и Ганта стал публичным весной 2021 года. До знакомства с музыкантом актриса уже трижды была замужем — за бейсболистом Дэвидом Джастисом, певцом Эриком Бене и актером Оливье Мартинесом. Холли от предыдущих отношений воспитывает двоих детей — 17-летнюю Налу и 12-летнего Масео, а ее жених — сына.

