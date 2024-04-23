59-летняя Моника Беллуччи подчеркнула пышный бюст элегантным платьем и восхитила стройной фигурой

Итальянская актриса Моника Беллуччи восхитила кадрами из нового фотосета, где похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом.

На днях знаменитость снялась для страниц известного глянца Elle. Сейчас артистка продолжает делиться кадрами с фотосета. В частности, 59-летняя Беллуччи примеряла несколько образов.

Перед объективами фотокамер актриса позировала в элегантном черном обтягивающем платье, которое удачно подчеркивало ее пышный бюст и стройную фигуру.

Моника Беллуччи / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Также знаменитость показывалась в довольно экстравагантном образе с пиджаком и капроновых колготках с массивным узором.

Моника Беллуччи / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Кроме того, Моника Беллуччи позировала в вечернем длинном платье, которое оголяло ее спину и придавало нежности образу актрисы.

Моника Беллуччи / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Звезде кино в комментариях под фото написали немало комплиментов. Поклонники оценили природную красоту артистки и отметили, что она очень красива: "Вы являетесь символом естественной красоты", "невероятно красивая", "вы очень элегантны и красивы".

Напомним, недавно голливудская актриса Сальма Хайек похвасталась своей природной красотой. Артистка опубликовала фото в купальнике, на котором показалась без фотошопа и фильтров.

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