59-летняя Ольга Сумская назвала свой диагноз, который внес коррективы в ее жизнь

Актриса также призналась, какие советы от мужа получает относительно своей фигуры.

Ольга Сумская

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее рассказывала о своей интимной жизни после 50 лет, заговорила о болезни, которая трансформировала ее занятия спортом.

Актриса призналась, что долгое время бег был ее главной физической активностью и приносил настоящее удовольствие. Однако после недавнего обследования врачи обнаружили протрузии, которые стали весомым ограничением и заставили ее полностью пересмотреть тренировки. Поэтому она выбрала другие методы.

«Я бегала, обожаю бег. Но протрузии возникли. Я сделала рентген и врач мне запретил бег, но я его люблю. Кроме того, что я хожу иногда в спортзал, я купила себе степпер», — рассказала звезда в проекте Людмилы Шупенюк.

Ольга Сумская на степпере / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская на степпере / © instagram.com/olgasumska

Но 59-летняя Ольга не остановилась на этом. Она признается, что одной из мотиваций следить за своей формой является ее муж Виталий Борисюк. По словам актрисы, он пристально следит за ее режимом питания и физическими нагрузками, поэтому она одинаково заботится о спорте в своей жизни.

«Надо чаще (ходить в спортзал — прим. ред.). Меня и муж подталкивает и вдохновляет, не дает ужинать. Вот сам не ужинает и говорит мне: „Я тебе не разрешаю, не подходи к холодильнику“. Он меня помнит еще совсем худой, а эти 10 кг где-то взялись и гармонично распределились. Но он все замечает мужским острым глазом. Морщин не видит, а килограммы видит», — добавила артистка.

Напомним, недавно заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева рассказала о наборе веса и как избавилась от 10 кг.

