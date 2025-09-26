ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
200
Время на прочтение
1 мин

59-летняя Ольга Сумская удивила заявлением о похудении: "Надо еще минус 15 килограммов"

Артистка призналась, что не слишком комфортно чувствует себя в своем теле.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ольга Сумская

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

Украинская актриса Ольга Сумская поразила откровенным признанием о своем отношении к возрасту и внешности.

В проекте "Тур звездами" знаменитость рассказала, что не чувствует своего возраста и продолжает активно работать, однако имеет амбициозную личную цель — вернуть прежние формы. Сумская отметила, что мечтает похудеть примерно на 15 килограммов и в случае успеха хочет устроить яркую и даже пикантную фотосессию. По словам актрисы, когда-то она уже делала смелые фотографии на свое 50-летие, и теперь планирует повторить опыт, но еще эффектнее.

"Надо еще минус пятнадцать килограммов, которые где-то взялись. Корсеты тогда будут, если я буду в той форме. Я хочу сделать такую фотосессию, довольно пикантную. Она была у меня на пятидесятилетие, может на шестьдесят лет, дай Бог, чтобы все было хорошо", — поделилась Ольга.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

При этом артистка подчеркнула, что не гонится за чужими стандартами красоты и не планирует радикальных вмешательств. Она уверена, что сцена и любимая работа дарят ей энергию и помогают чувствовать себя значительно моложе своего паспортного возраста.

"Поверьте, возраст не чувствуется, тем более, когда ты работаешь на сцене, а сцена молодит и дарит колоссальную энергию", — подчеркнула актриса.

Напомним, недавно стало известно, что дочь Ольги Сумской стала бизнесвумен. 23-летняя Анна открыла собственный магазин.

Дата публикации
Количество просмотров
200
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie