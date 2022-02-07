59-летняя Жанна Агузарова в мини-шортах шокировала пластикой лица

Звезду 80-х едва узнали поклонники.

Звезда 80-х певица Жанна Агузарова в последнее время редко появляется на людях.

Поэтому выступление артистки после довольно длительного перерыва произвело настоящий фурор среди ее поклонников. На днях Агузарова отыграла концерт в Москве. На сцену исполнительница, славившаяся своими эпатажными образами, вышла в не менее провокационном наряде.

Жанна Агузарева

Перед зрителями 59-летняя звезда появилась в мини-шортах, колготах в сеточке, топе и черном пиджаке. Однако куда больше присутствующих озадачила внешность знаменитости. Агузарова заметно увеличила губы и закачала в щеки филеры.

Поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни одобрили внешний вид исполнительницы, мол, на ее возраст она выглядит очень неплохо: "Она имеет право выглядеть так, как захочет, красотка", "Леди Гага 80-х", "кто бы что ни говорил, она невероятна, таких сейчас нет!", "Жанне можно, она с другой планеты".

Однако другие фанаты были шокированы, увидев своего кумира: "я смотрю, на Марсе тоже губы качают", "марсианские пластические хирурги поработали хорошо", "что у нее с лицом?", "на Микки Рурка похожа".

Жанна Агузарова в 1990 году

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