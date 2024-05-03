59-летняя звезда "Секса в большом городе" ошеломила своим молодым видом после удаления филлеров

Американская актриса Кристин Дэвис избавилась от филлеров в лице и показала, как выглядит.

Так, в своем фотоблоге актриса опубликовала селфи, на котором позирует без макияжа с новой прической. Ранее Кристин рассказывала, что сильно комплексовала из-за внешности и не хотела публично стареть. Впрочем, обратившись к косметологу и вколов филеры в лицо, звезда столкнулась с постоянным хейтом поклонников. Поэтому она долгое время боролась со стрессом. В итоге Дэвис решилась вернуться к своей природной форме лица и больше не прибегать ни к каким инъекциям.

Кристин Дэвис / Фото: Associated Press

Такое решение радостно восприняли фаны и теперь каждый раз напоминают знаменитости о ее молодости и красоте:

Ты выглядишь невероятно. Рад, что ты удалила филлеры. Твоя натуральная красота выглядит гораздо лучше

Вот, какие волосы я бы хотел иметь

Ты такая красивая! Никогда не забывай об этом

Вау! Ты такая красивая. Во время просмотра "И просто так", мое сердце разбилось, когда я увидела, что вы сделали со своим прекрасным лицом. Вы все вернули, как было раньше. Таков пример для подражания!

Напомним, недавно певец Джастин Бибер также удивил кардинальными переменами в своем внешнем виде и показал свежие фото.

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