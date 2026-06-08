6-летняя дочь Могилевской рассмешила заявлением и вызвала бурную реакцию: "Бизнесвумен растет"

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица Наталья Могилевская проводит время с семьей на побережье моря в Одессе и охотно показывает милые моменты с 6-летняя дочкой Софией.

На новом видео младший ребенок артистки увлеченно раскладывает ракушки, собранные на пляже. София полностью погружена в свою игру и пытается все организовать по-своему. Могилевская наблюдает за ней с улыбкой и решает присоединиться к процессу. Между ними быстро возникает игривый спор о «правилах доступа» к детскому миру.

«Давай так договоримся: ты не будешь считать, я сама решу, кто будет смотреть и кто не будет», — ответила София, уверенно очертив свои условия.

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Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Договоримся? Бизнесвумен растет», — с юмором отреагировала Наталья Могилевская.

Сцена выглядит как обычная детская игра, но с очень взрослыми нотками характера. София демонстрирует неожиданную решительность и умение отстаивать собственные «правила», что и рассмешило артистку.

Напомним, недавно Наталья Могилевская устроила мужу роскошный сюрприз в Одессе и нежно поздравила его с праздником.

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