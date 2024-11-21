6-летняя дочь Тимура Мирошниченко дебютировала на большой сцене как певица

Дочь ведущего Тимура Мирошниченко впервые выступила на большой сцене как певица.

Достижением 6-летней Мии звездный папа поделился в своем Instagram. Он рассказал, что однажды девочка призналась, что мечтает стать певицей. В тот же день Тимур и его жена Инна записали Мию на уроки по вокалу и пообещали ее поддерживать.

Дочь Тимура Мирошниченко дала концерт / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Я хочу быть певицей!", — однажды сказала Мия после урока о профессиях. В тот же день мы записали Мию на первый урок по вокалу и обязались каждый вечер присутствовать на домашних концертах", — поделился шоумен.

Дочь Тимура Мирошниченко дала концерт / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

И вот наконец Мия впервые выступила на большой сцене как певица. Тимур Мирошниченко говорит, что они с женой очень гордятся дочерью и уверены, что она достигнет немалых вершин. Как отметил ведущий, он уже бронирует места в первых рядах в мировом турне.

Дочь Тимура Мирошниченко дала концерт / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"И вот первая сцена. Первые цветы от поклонника. Первое волнение. И первое: "Я хочу снова на сцену". Бронируем места в первых рядах в первом мировом турне!" — добавил ведущий.

Дочь Тимура Мирошниченко дала концерт / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, недавно семья Мирошниченко украсила новогоднюю елку. Инна объяснила, почему они начали готовиться к зимним праздникам еще в ноябре.

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