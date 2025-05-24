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60-летний Борис Джонсон стал отцом в девятый раз: первое фото политика с дочкой
37-летняя жена родила ему их четвертого общего ребенка.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Керри сообщили о рождении дочери. Это четвертый совместный малыш для супругов.
Радостную весть Керри Джонсон сообщила в Instagram сегодня, 24 мая. 37-летняя жена Джонсона родила дочь, которую назвали Поппи Элиза Джозефин Джонсон. В посте указано, что девочка появилась на свет еще 21 мая.
"Добро пожаловать к нам, Поппи Элиза Джозефин Джонсон, которая родилась 21-го мая. Не могу поверить, какая ты красивая и крошечная. Чувствую себя на седьмом небе от счастья. Мы все абсолютно поражены. Не уверена, что я спала хоть минуту с момента твоего рождения, поскольку не могу прекратить смотреть на то, какая ты абсолютно прекрасна", - восхитила жена Джонсона первыми впечатлениями.
Керри поделилась, что их старшие дети - 5-летний Уилфред, 3-летняя Роми и годовалый Фрэнк - довольно тепло восприняли сестренку. Более того, семья отпраздновала рождение Поппи с пиццей и напитками.
"Уилф, Роми и Фрэнк в восторге, особенно Роми, которая очень сильно хотела младшую сестренку. Теперь несите одинаковые платья. Последняя участница банды. Вернулись из роддома и настало время для коктейлей и пиццы с моей крошкой, которая дремлет на моих коленях. Жизнь уже не может быть лучше", - призналась жена Бориса.
Отметим, что Борис Джонсон стал отцом девяти детей от трех разных женщин. Так, его нынешняя жена Керри Джонсон, с которой они заключили брак в 2021 году, родила ему четырех детей - Уилфреда, Роми, Фрэнка и дочь Поппи. До этого Джонсон более 25 лет был в браке с юристом Мариной Вилер, во время которого тоже родилось четверо детей. А еще одну дочь, Стефани, Джонсон имеет от внебрачной связи с арт-консультанткой Хелен Макинтайр. Несмотря на бурную личную жизнь, политик уверяет, что принимает активное участие в воспитании своих детей.
Напомним, недавно участница "Холостяка" Марина Голд также заявила о беременности и показала свой округлившийся животик.