60-летний Борис Джонсон стал отцом в девятый раз: первое фото политика с дочкой

Борис Джонсон с женой Керри и общим четвертым ребенком

Реклама

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Керри сообщили о рождении дочери. Это четвертый совместный малыш для супругов.

Радостную весть Керри Джонсон сообщила в Instagram сегодня, 24 мая. 37-летняя жена Джонсона родила дочь, которую назвали Поппи Элиза Джозефин Джонсон. В посте указано, что девочка появилась на свет еще 21 мая.

"Добро пожаловать к нам, Поппи Элиза Джозефин Джонсон, которая родилась 21-го мая. Не могу поверить, какая ты красивая и крошечная. Чувствую себя на седьмом небе от счастья. Мы все абсолютно поражены. Не уверена, что я спала хоть минуту с момента твоего рождения, поскольку не могу прекратить смотреть на то, какая ты абсолютно прекрасна", - восхитила жена Джонсона первыми впечатлениями.

Реклама

Борис Джонсон с дочерью

Керри поделилась, что их старшие дети - 5-летний Уилфред, 3-летняя Роми и годовалый Фрэнк - довольно тепло восприняли сестренку. Более того, семья отпраздновала рождение Поппи с пиццей и напитками.

"Уилф, Роми и Фрэнк в восторге, особенно Роми, которая очень сильно хотела младшую сестренку. Теперь несите одинаковые платья. Последняя участница банды. Вернулись из роддома и настало время для коктейлей и пиццы с моей крошкой, которая дремлет на моих коленях. Жизнь уже не может быть лучше", - призналась жена Бориса.

Дети Бориса Джонсона от жены Керри

Дети Бориса Джонсона от жены Керри

Дочь Бориса Джонсона от жены Керри

Отметим, что Борис Джонсон стал отцом девяти детей от трех разных женщин. Так, его нынешняя жена Керри Джонсон, с которой они заключили брак в 2021 году, родила ему четырех детей - Уилфреда, Роми, Фрэнка и дочь Поппи. До этого Джонсон более 25 лет был в браке с юристом Мариной Вилер, во время которого тоже родилось четверо детей. А еще одну дочь, Стефани, Джонсон имеет от внебрачной связи с арт-консультанткой Хелен Макинтайр. Несмотря на бурную личную жизнь, политик уверяет, что принимает активное участие в воспитании своих детей.

Напомним, недавно участница "Холостяка" Марина Голд также заявила о беременности и показала свой округлившийся животик.

Реклама