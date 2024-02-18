60-летний Брэд Питт начал жить вместе с младшей на 27 лет возлюбленной – СМИ

Отношения голливудского актера Брэда Питта с младшей на 27 лет избранницей Инес де Рамон стремительно развиваются.

Влюбленные уже начали вместе посещать публичные мероприятия, а с недавних пор еще и жить вместе. Об этом несколько инсайдеров рассказали изданию People.

Отмечается, что Инес переехала в особняк 60-летнего Питта. Это произошло совсем недавно. Раньше возлюбленная актера оставалась у него, однако переезжать отказывалась и предпочитала возвращаться в свой дом. Теперь же влюбленные живут вместе. Инсайдеры также добавили, что переезд лишь сблизил пару, и они стали еще счастливее.

Брэд Питт / Фото: Associated Press

"Это произошло совсем недавно. Они счастливы, чем когда-либо", — подчеркнул инсайдер.

Напомним, об отношениях Брэда Питта с Инесом де Рамоном стало известно в ноябре 2022 года. Долгое время они скрывали свой роман. Лишь в феврале этого года влюбленные дебютировали на красной дорожке в качестве пары. Актер вместе с избранницей посетил кинофестиваль в Санта-Барбаре, где они поддерживали Брэдли Купера, который получал награду.

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