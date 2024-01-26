60-летний Брэд Питт сделал пластику лица: фото до и после

Голливудский актер Брэд Питт отважился на пластическую операцию.

По крайней мере, так утверждает косметолог и блогер Dr Jonny. В соцсети блогер выложил видео, в котором привел доказательства того, что бывший муж Анджелины Джоли лег под нож хирурга.

Он сравнил фотографию 60-летнего Брэда Питта, сделанную в 2020 году на премии "Оскар", где, по словам Dr Jonny, видны "нормальные признаки старения" у звезды: глубокие статические линии, потеря объема в области глаз и средней части лица и некоторая дряблость кожи нижней части лица.

Брэд Питт на "Оскаре" в 2020 году / Фото: Associated Press

Далее специалист взял фотографию Брэда Питта, сделанную на Уимбелдоне в прошлом году, где и была замечена трансформация в лице Питта и он стал выглядеть намного моложе:

"Если посмотреть сбоку на его профиль, вы можете увидеть, что изменения контура нижней части лица действительно впечатляют. И можно сказать, что это связано с подтяжкой лица, посмотрев на его шрам", — отметил в видео Dr Jonny и показал тот самый шрам.

Брэд Питт в 2023 году на Уимбелдоне / Фото: Associated Press

Специалист отмечает, что это "классический вид шрама после подтяжки лица". Во время процедуры кожу подтягивают, в результате чего изменяется форма и положение мочек ушей.

60-летний Брэд Питт сделал подтяжку лица

Вполне возможно, что на такие решительные шаги в собственном облике 60-летний Брэд Питт решился ради своей 31-летней возлюбленной Инес де Рамон. Поговаривают, что у пары все серьезно и они даже задумались над общими потомками.

Напомним, что месяц назад влюбленный и счастливый Брэд Питт отпраздновал 60-летний юбилей в компании младшей на 30 лет избранницы. Пара провела время вместе в Париже.

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