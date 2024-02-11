60-летний Брэд Питт впервые вышел в свет с младшей на 30 лет возлюбленной

Голливудский актер Брэд Питт, который, говорят, сделал пластику лица, впервые вышел в свет со своей возлюбленной Инес де Рамон.

В четверг, 8 февраля, пара появилась на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре. На мероприятие Питт пришел, чтобы поддержать своего коллегу и друга Брэдли Купера, которому вручал награду.

Брэд Питт и Брэдли Купер / Фото: Getty Images

Брэд пришел на церемонию в классическом коричневом костюме, который дополнил соответствующей рубашкой, его манера поведения излучала непринужденность и изысканность. Рядом с ним 33-летняя Инес выглядела потрясающе в бирюзовом платье с бретельками и низкой спиной.

В течение вечера влюбленный и улыбающийся Питт сидел в зале рядом со своей младшей на 30 лет избранницей. Брэд и Инес увлеченно наблюдали за тем, что происходило на сцене. При этом Рамон нежно положила руку на бедро своего возлюбленного.

Как только Брэд Питт вручил награду Брэдли Куперу, они с Инес де Рамон покинули мероприятие, а выходя из зала крепко держась за руки, пишет Hello.

Инес де Рамон с экс-мужем Полом Уэсли / Фото: Getty Images

Напомним, что в конце декабря Брэд Питт отпраздновал 60-летний юбилей. День рождения голливудский актер встретил вместе с любимой Инес де Рамон в Париже.

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