Гордон Рамзи / © Associated Press

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Популярный британский шеф-повар Гордон Рамзи рассекретил пополнение в его семье.

В своем Instagram знаменитость признался, что у него и его жены Таны 25 ноября родилась внучка. Мамой стала дочь 60-летнего Гордона Рамзи — Холли. Шеф-повар уже и успел показать первые фото внучки. В частности, он опубликовал фотографии, на которых изображена его дочь, ее муж, олимпийский пловец Адам Пит, и крошечный малыш. Кадр был сделан в роддоме. Благодаря фото можно понять, что возлюбленный Холли присутствовал на родах и поддерживал жену. Кстати, новорожденную девочку назвали Дафной.

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«Добро пожаловать, мисс Дафни! Поздравляем Адама и Холли и благодарим за идеальный ранний рождественский подарок. Наконец-то мы — дедушка и бабушка!» — поделился шеф повар.

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Дочь Гордона Рамзи родила дочь от олимпийского пловца / © instagram.com/gordongram

К слову, дочь Гордона Рамзи вышла замуж за Адама Пита в декабре 2025 года. Уже в июне 2026-го Холли рассекретила, что ждет рождения первенца. Сам шеф-повар впервые объявил, что станет дедушкой, незадолго до появления внучки на свет.

Напомним, недавно голливудский режиссер Квентин Тарантино в третий раз стал отцом. Молодая жена знаменитости — израильская модель и певица Даниэла Пик — родила ему сына.

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