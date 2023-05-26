60-летний лидер Rammstein Тилль Линдеманн больно упал прямо на сцене

Инцидент с музыкантом произошел во время выступления в Литве.

С фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном произошла досадная ситуация во время одного из недавних выступлений.

22 мая коллектив давал концерт в столице Литвы - Вильнюсе. Инцидент с Линдеманном случился, когда артисты вышли на поклон, чтобы поблагодарить зрителей и попрощаться. И когда музыкант собирался покинуть сцену, он развернулся, чтобы идти за кулисы, как вдруг внезапно споткнулся и на мгновение исчез из виду.

Это хорошо видно на видео, которое в Сети активно распространили присутствующие на концерте зрители.

Пока неизвестно, что стало причиной падения Линдеманна и почему он потерял равновесие. Также неизвестно, получил ли артист травму во время падения. Но он присоединился к остальным участникам Rammstein, когда они поднялись на лифте на вершину сцены, чтобы осуществить свой последний прощальный выход, где помахали публике.

Напомним, недавно на сцене случился инцидент с украинской певицей Златой Огневич. Во время выступления в Белой Церкви Огневич потеряла равновесие и упала.

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