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60-летний Олег Скрипка приехал в гости к маме и восхитил сюрпризом для нее
Артист показал, как живет его самый родной человек.
Лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка впервые за длительное время показал маму.
В фотоблоге артист решил напомнить поклонникам о важном празднике Дне матери, который состоится уже в это воскресенье, 11 мая. По такому случаю Скрипка посетил родного человека с сюрпризом. Так, он показался с большим букетом красных роз возле дома мамы.
"11 мая – День матери. Сейчас иду к дому моей мамы и хочу подарить ей цветы, это будет сюрприз. Не забывайте о ваших мамах!" – призвал музыкант.
На кадрах заметно, как счастливая женщина выглядывала своего звездного сына во дворе собственного дома. Олег вручил маме подарок со словами поздравлений и пожелал ей "крепкого здоровья и всего прекраснейшего". А она же, в свою очередь, ответила 60-летнему сыну благодарностью и взаимными словами: "Я тебя очень-очень люблю".
В комментариях фаны уже прокомментировали такую трогательную встречу семейства Скрипок.
Какая мама прекрасная
Спасибо Вашей мамочке за Вас
Как это трогательно. Признайтесь маме в любви, обнимайте, звоните! Жизнь – мгновение
Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару призналась, почему не спешит становиться мамой во время войны в Украине.