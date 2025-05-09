60-летний Олег Скрипка приехал в гости к маме и восхитил сюрпризом для нее

Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka

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Лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка впервые за длительное время показал маму.

В фотоблоге артист решил напомнить поклонникам о важном празднике Дне матери, который состоится уже в это воскресенье, 11 мая. По такому случаю Скрипка посетил родного человека с сюрпризом. Так, он показался с большим букетом красных роз возле дома мамы.

"11 мая – День матери. Сейчас иду к дому моей мамы и хочу подарить ей цветы, это будет сюрприз. Не забывайте о ваших мамах!" – призвал музыкант.

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Мама Олега Скрипки / © instagram.com/o.skrypka

На кадрах заметно, как счастливая женщина выглядывала своего звездного сына во дворе собственного дома. Олег вручил маме подарок со словами поздравлений и пожелал ей "крепкого здоровья и всего прекраснейшего". А она же, в свою очередь, ответила 60-летнему сыну благодарностью и взаимными словами: "Я тебя очень-очень люблю".

Мама Олега Скрипки / © instagram.com/o.skrypka

В комментариях фаны уже прокомментировали такую трогательную встречу семейства Скрипок.

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