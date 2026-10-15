ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
365
Время на прочтение
2 мин

60-летний Виктор Павлик после страшного кровотечения загремел в больницу: в каком состоянии артист сейчас

Жена певца шокирована такой халатностью медиков.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Виктор Павлик

Виктор Павлик

Жена певца Виктора Павлика — блогер Екатерина Репьяхова — сообщила об улучшении состояния мужа после осложнений, возникших после стоматологической операции.

Накануне артист проснулся с кровью во рту, что встревожило его жену. Теперь Екатерина рассказала, что кровотечение удалось остановить, а врачи наложили певцу швы.

В то же время инцидент заставил ее задуматься о том, как происходила подготовка мужа к вмешательству. А именно, как проигнорировали его анамнез во время наращивания костной ткани и установления импланта.

В фотоблоге блогер опубликовала сторис из киевской клинической больницы и назвала пережитое «уроком на всю жизнь». Она также поблагодарила подписчиков за поддержку, а медиков Киевской городской клинической больницы №1 — за помощь мужу.

Сторис Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

Сторис Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

По словам Репяховой, перед наложением швов они побывали еще и в столичном Центре сердца. К счастью, кровотечение остановили, а состояние артиста стабилизировалось.

«Франковичу наложили швы, все хорошо, чувствует себя хорошо. Только гематомы сильные», — сообщила Екатерина.

Сторис Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

Сторис Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

После пережитого Репьяхова публично обратилась к медикам, в частности, стоматологам-хирургам. Она поинтересовалась, должен ли врач перед хирургическим вмешательством собирать анамнез пациента, потому что до сих пор шокирована, что в случае ее мужа такого не делали.

«Вопрос к врачам, особенно стоматологам-хирургам. Должен ли врач перед хирургическим вмешательством собрать анамнез пациента? В частности, должен ли он спросить о предыдущих операциях, хронических заболеваниях и препаратах, которые пациент принимает на постоянной основе? Является ли это обязательной частью предоперационной подготовки или ответственность за сообщение этой информации лежит исключительно на пациенте?» — написала блогер.

Сторис Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

Сторис Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

Екатерину особенно удивило, что перед процедурой врач не уточнил, принимает ли Павлик препараты для разжижения крови. В то же время, по ее словам, сам певец также не сообщил об этом лекарстве.

Сейчас артисту 60 лет. Препарат для разжижения крови он принимает на постоянной основе после операции на сердце, которую перенес в 2024 году. Это и повлекло серьезные проблемы, которые сейчас решены.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie