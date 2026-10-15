60-летний Виктор Павлик после страшного кровотечения загремел в больницу: в каком состоянии артист сейчас

Виктор Павлик

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Жена певца Виктора Павлика — блогер Екатерина Репьяхова — сообщила об улучшении состояния мужа после осложнений, возникших после стоматологической операции.

Накануне артист проснулся с кровью во рту, что встревожило его жену. Теперь Екатерина рассказала, что кровотечение удалось остановить, а врачи наложили певцу швы.

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В то же время инцидент заставил ее задуматься о том, как происходила подготовка мужа к вмешательству. А именно, как проигнорировали его анамнез во время наращивания костной ткани и установления импланта.

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В фотоблоге блогер опубликовала сторис из киевской клинической больницы и назвала пережитое «уроком на всю жизнь». Она также поблагодарила подписчиков за поддержку, а медиков Киевской городской клинической больницы №1 — за помощь мужу.

Сторис Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

По словам Репяховой, перед наложением швов они побывали еще и в столичном Центре сердца. К счастью, кровотечение остановили, а состояние артиста стабилизировалось.

«Франковичу наложили швы, все хорошо, чувствует себя хорошо. Только гематомы сильные», — сообщила Екатерина.

Сторис Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

После пережитого Репьяхова публично обратилась к медикам, в частности, стоматологам-хирургам. Она поинтересовалась, должен ли врач перед хирургическим вмешательством собирать анамнез пациента, потому что до сих пор шокирована, что в случае ее мужа такого не делали.

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«Вопрос к врачам, особенно стоматологам-хирургам. Должен ли врач перед хирургическим вмешательством собрать анамнез пациента? В частности, должен ли он спросить о предыдущих операциях, хронических заболеваниях и препаратах, которые пациент принимает на постоянной основе? Является ли это обязательной частью предоперационной подготовки или ответственность за сообщение этой информации лежит исключительно на пациенте?» — написала блогер.

Сторис Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

Екатерину особенно удивило, что перед процедурой врач не уточнил, принимает ли Павлик препараты для разжижения крови. В то же время, по ее словам, сам певец также не сообщил об этом лекарстве.

Сейчас артисту 60 лет. Препарат для разжижения крови он принимает на постоянной основе после операции на сердце, которую перенес в 2024 году. Это и повлекло серьезные проблемы, которые сейчас решены.

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