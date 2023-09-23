60-летняя Деми Мур в обтягивающем костюме и на каблуках ошеломила внешним видом

Американская актриса, экс-жена Брюса Уиллиса Деми Мур не перестает восхищать поклонников своим внешним видом.

На этот раз звезда фильма "Стриптиз" показала, как собиралась на показ новой, весенней коллекции бренда Fendi, которая проходила в рамках Недели моды в Милане, Италия.

На странице в Instagram 60-летняя артистка разместила короткое видео, на котором позирует в костюме-комбинации кораллового цвета, состоящего из обтягивающей юбки ниже колена и пикантной кофточки.

Элегантный образ Мур дополнила атласной накидкой серебристого цвета, босоножками на каблуках и черными очками.

Деми Мур шокировала стройной фигурой на модном показе

Поклонники наперебой бросились делать комплименты своей любимой актрисе:

Это даже несправедливо, что она выглядит так непревзойденно

Что бы она с собой ни сделала, вид у нее потрясающий

Это доказывает, что возраст – это не что иное, как цифра

Она выглядит максимум на 35 лет

Напомним, недавно в нашей подборке об актрисах, побривших голову ради роли в кино, мы показали, как кардинально меняла имидж Деми Мур для роли в ленте "Солдат Джейн".

Читайте также: