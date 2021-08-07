60-летняя Кэти Гриффин, которая болеет раком, в прошлом году пыталась покончить с собой

60-летняя Кэти Гриффин, которая болеет раком, в прошлом году пыталась покончить с собой

У актрисы была передозировка таблетками.

Американская комедиантка и актриса Кэти Гриффин, в которой недавно диагностировали рак легких, призналась, что пыталась покончить с собой.

На странице в Instagram 60-летняя актриса "Криминального чтива" и ситкома "Непредсказуемая Сьюзан" написала, что в прошлом году попала в больницу из-за передозировки таблетками. Кэти отметила, что теперь боится наркотиков больше, чем рака. Поэтому после первой операции отказалась от сильных обезболивающих и наркотических средств.

"Сегодня будет моя первая ночь без наркотических болеутоляющих. Привет Тайленол, мой новый лучший друг! Последний раз я была в больнице в июне в 2020 году, когда попыталась покончить с собой и приняла таблетки. Имея более года без наркотиков, я теперь знаю, что могу делать все, что захочу, без этих дьявольских таблеток. Знаете что? Я боюсь наркотиков и зависимости больше, чем рака. Итак, я думаю, все будет хорошо", — написала она.

В комментариях сторонники поддержали кумира.

Ты воин, Кэти. Надеюсь, ты почувствуешь, как море любви разливается на твои берега

У вас все будет хорошо

Ты — воин. И я горжусь тобой. Ты — вдохновение

Напомним, не так давно фронтмен группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил, что у него диагностировали рак. Артист показал, как выглядит.

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