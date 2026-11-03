60-летняя солистка трио "Крайня хата" внезапно умерла прямо во время концерта

Иванна Ткачик

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Солистка женского трио «Крайня хата» Иванна Ткачик внезапно умерла прямо во время концерта.

Трагедия произошла 2 ноября во Львове. 60-летняя Иванна Ткачик была на юбилейном концерте саксофониста Олега Баланка, который состоялся в Доме офицеров. Как сообщил музыкант в своем Facebook, жизнь певицы оборвалась в кресле концертного зала.

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«Мне трудно охарактеризовать свое душевное состояние, отчаяние, тупик, непоправимость потери. Музыкальное сообщество потеряло прекрасную артистку, замечательного организатора, очаровательную женщину Иванну Ткачик. Единственное, что можно сказать, что настоящая артистка умерла в кресле концертного зала без мучений и страданий. Бог взял ее на концерте. Глубокие соболезнования родным и близким», — сообщил Олег Баланко.

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Причина смерти Иванны Ткачик пока не разглашается. Однако издание zaxid.net со ссылкой на Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщает, что трагедия произошла в начале концерта. Певицу пытались реанимировать. Сначала очевидцы проводили реанимационные действия с применением автоматического внешнего дефибриллятора, а затем медики скорой помощи. Однако, к сожалению, это не принесло результатов. Также известно, что Иванна Ткачик страдала от аритмии сердца.

Отметим, «Крайня хата» — вокальное женское трио. Коллектив основан в 1990 году во Львове. В его состав входили Любовь Фите, Ольга Летник и Иванна Ткачик. Дискография трио — «Музика для душі», «Їду за Дунай», «Різдвяний» и «Троянди на пероні».

Напомним, недавно умер актер сериала «Слуга народа» Юрий Якуша. Звезды не стало в возрасте 51 года.

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