61-летний Джонни Депп порвал с россиянкой и закрутил роман с молодой моделью – СМИ

Голливудский актер Джонни Депп порвал с россиянкой Юлией Власовой и успел закрутить новый роман.

По крайней мере, именно так изданию Daily Mail утверждает инсайдер. Отмечается, что звезду Голливуда ничего не связывает с россиянкой. Джонни Депп якобы находится в романтических отношениях с испанской моделью Джесс Бордю.

Девушка, которая значительно моложе актера, интересуется музыкой, кино, путешествиями и фотографиями. Кроме того, она явно является поклонницей творчества знаменитости. В частности, Джесс перевоплощалась в Вилли Вонку – персонажа, которого играл Депп. Также девушка публично поздравляла актера с днем рождения и предположительно посещала его концерт.

Кроме того, пара довольно часто "случайно" оказывается в одинаковых местах. В начале ноября Джесс посетила кинофестиваль в Севилье, где был и Депп, а в сентябре они оба были в Сан-Себастьяне. Более того, и актер, и модель живут в Лондоне и вместе работают в компании Dior.

Джонни Депп

Представители актера поспешили прокомментировать слухи. Они заверили, что слова инсайдеров не соответствуют действительности. Более того, по их словам, у Деппа также нет отношений с россиянкой, актер сейчас вообще одинок.

"Она не ездила с нами в Севилью или Сан-Себастьян. Она не имеет связи с Джонни. Он наслаждается одинокой жизнью, ни с кем не встречается", — заверили представители актера.

Напомним, а вот американский режиссер Шон Пенн не скрывает подробности личной жизни. Знаменитость закрутил роман с младшей на 34 года актрисой и впервые показался с ней на публике.

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