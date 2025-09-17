- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1102
- Время на прочтение
- 1 мин
61-летний Киану Ривз впервые женился — СМИ
Инсайдер утверждает, что Киану Ривз женился на тайной церемонии. Произошло это в Европе.
Голливудский актер Киану Ривз женился на возлюбленной, американской художнице Александре Грант.
По крайней мере, именно так утверждает инсайдер издания RadarOnline. 61-летний Киану Ривз предпочитает держать личную жизнь в тайне и особо не делиться подробностями. Однако окружение актера оказалось более разговорчивым. Инсайдер рассказал, что пара тайно поженилась. Произошло это якобы в начале лета. Более того, свадьбу влюбленные отгуляли в Европе.
"Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета, очень камерная и очень дискретная. Они говорили об этом годами, но в конце концов захотели чего-то только для них. Киану и Александра ценят свою конфиденциальность, поэтому сохранение тихой тайны идеально им подходит", — говорит инсайдер.
Отметим, у Киану Ривза было множество романов, но они не заканчивались браком. Об отношениях актера с Александрой Грант стало известно в 2019 году. Если Ривз действительно женился на художнице, то этот брак станет для него первым. Детей у звезды Голливуда нет. Ассистентка актера Дженнифер Сайм в 90-х была беременной от него. Однако, к сожалению, ребенок родился мертвым.
Напомним, недавно австралийский актер Лиам Хемсворт объявил, что женится во второй раз. Звезда Голливуда сделал предложение возлюбленной — американской модели Габриэлле Брукс.