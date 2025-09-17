61-летний Киану Ривз впервые женился — СМИ

Киану Ривз с возлюбленной / © Associated Press

Голливудский актер Киану Ривз женился на возлюбленной, американской художнице Александре Грант.

По крайней мере, именно так утверждает инсайдер издания RadarOnline. 61-летний Киану Ривз предпочитает держать личную жизнь в тайне и особо не делиться подробностями. Однако окружение актера оказалось более разговорчивым. Инсайдер рассказал, что пара тайно поженилась. Произошло это якобы в начале лета. Более того, свадьбу влюбленные отгуляли в Европе.

"Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета, очень камерная и очень дискретная. Они говорили об этом годами, но в конце концов захотели чего-то только для них. Киану и Александра ценят свою конфиденциальность, поэтому сохранение тихой тайны идеально им подходит", — говорит инсайдер.

Киану Ривз и Александра Грант / © Associated Press

Отметим, у Киану Ривза было множество романов, но они не заканчивались браком. Об отношениях актера с Александрой Грант стало известно в 2019 году. Если Ривз действительно женился на художнице, то этот брак станет для него первым. Детей у звезды Голливуда нет. Ассистентка актера Дженнифер Сайм в 90-х была беременной от него. Однако, к сожалению, ребенок родился мертвым.

