61-летний Шон Пенн разводится с молодой возлюбленной через год после свадьбы — СМИ

61-летний Шон Пенн разводится с молодой возлюбленной через год после свадьбы — СМИ

Лейла подала на развод.

Известный американский актер и режиссер Шон Пенн разводится с актрисой Лейлой Джордж.

Издание TMZ пишет, что 29-летняя экс-любимая актера подала документы на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса. Что именно стало причиной такого решения пока не известного. Сами актеры не давали никаких комментариев.

Лейла Джордж / Getty Images

К слову, Шон Пенн и Лейла Джордж поженились в июле 2020 года. Они не устраивали шумных вечеринок, а сыграли свадьбу в семейном кругу. Встречались эксы с 2016 года. Общих детей у них нет.

Напомним, первой женой Шона Пенна была певица Мадонна. Они поженились в 1985 году и прожили в браке четыре года. В 1996 году второй женой актера стала звезда "Карточного домика" Робин Райт, с которой он воспитывает двоих детей. Однако через 14 лет брака пара развелась.

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