61-летний Том Круз официально в отношениях с дочерью экс-депутата Госдумы РФ – СМИ

Пара часто проводит время вместе в апартаментах Эльсины Хайровой в Лондоне.

Голливудский актер Том Круз, который подогревал слухи о романе с дочерью экс-депутата Госдумы РФ – светской львицей Эльсиной Хайровой – официально встречается с ней.

Так, пара побывала на совместном мероприятии в пятизвездочном отеле в Лондоне. Впрочем, свои отношения во время события они тщательно скрывали от публики. Поэтому не появлялись рядом друг с другом.

Том Круз с принцем Уильямом во время мероприятия в Лондоне / Фото: Associated Press

Как сообщает Daily Mail, инсайдер, близкий к окружению россиянки Эльсины, признался, что близкие львицы уже давно знают о серьезности намерений парочки. Источник отмечает, что Круз и россиянка встречаются официально и чаще всего проводят время наедине в апартаментах Хайровой за 10 млн фунтов стерлингов в престижном районе Найтсбридж. К тому же, их часто можно заметить за ужином в элитных ресторанах Лондона и на прогулке в местных парках. Инсайдер добавляет, что афишировать свои отношения парочка не собирается:

Эльсина Хайрова на мероприятии в Лондоне. Фото из соцсетей

"В кругу Эльсины все прекрасно знают, что они с Томом теперь являются одним целым. За последние несколько недель они очень сблизились, но стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить конфиденциальность. Том остается на ночь в квартире Эльсины. Им нравится проводить время вместе и, несмотря на свое имущество, они делают много обычных вещей, как и остальные пары", - говорится в комментарии изданию.

Отметим, Эльсина Хайрова – известная дочь экс-депутата Госдумы РФ с 2011 по 2019 год Рината Хайрова и экс-жена российского олигарха Дмитрия Цветкова. К слову, у светской львицы также есть британское гражданство.

Напомним, несколько раньше Том Круз с Эльсиной Хайровой засветился на еще одном лондонском мероприятии, где присутствовало много русскоязычных гостей.

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