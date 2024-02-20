61-летний Том Круз после романа с дочерью экс-депутата Госдумы РФ познакомился с ее детьми – СМИ

Голливудский актер Том Круз, который недавно подтвердил роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ – светской львицей Эльсиной Хайровой – встретился с ее детьми от экс-брака.

Как сообщил инсайдер изданию Page Six, 61-летний Круз уже налаживает отношения с детьми россиянки. Как известно, 36-летняя Эльсина Хайрова имеет сына и дочь от экс-брака с союзником Путина, российским олигархом Дмитрием Цветковым. К слову, супруги расторгли брак в 2021 году. А потом дочь экс-депутата Госдумы РФ получила британское гражданство.

Дети Эльсины Хайровой. Фото из соцсетей

Отметим, что сам голливудский актер также имеет своих детей от прежних браков. Так, в отношениях с Николь Кидман Круз усыновил дочь Изабеллу и сына Коннора. С еще одной экс-избранницей Кэти Холмс он имеет 17-летнюю дочь Сури, с которой, говорят, он уже долгое время избегает любых контактов.

Напомним, Том Круз и Эльсина Хайрова часто посещают светские мероприятия в Лондоне. Впрочем, они не афишируют свои отношения на публике. Недавно источники сообщали, что парочка уже совместно наживает быт в элитных апартаментах россиянки за 10 млн фунтов стерлингов.

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