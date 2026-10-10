61-летняя Ассия Ахат рассказала, чем занимается её муж-миллионер и где живут её взрослые сыновья

Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Реклама

Скрипачка и певица Ассия Ахат рассказала о своём муже Игоре Баленко, его бизнесе, жизни взрослых сыновей за границей и показала, как подросла её восьмилетняя внучка.

Артистка в проекте «Наодинці з Гламуром» призналась, что её муж продолжает заниматься бизнесом. По словам Ассии, он в своё время одним из первых в Украине создал сеть супермаркетов. Сейчас у него есть два магазина в Виннице и Житомире.

Реклама

Ассия Ахат

Ахат отметила, что не слишком углубляется в дела мужа. Она пояснила, что в их семье не принято вмешиваться в дела друг друга. В то же время певица с гордостью рассказала о достижениях своих сыновей.

Реклама

«Мой муж Игорь — он основатель, я бы сказала, первый, кто создал сеть магазинов и супермаркетов в Украине. И мне кажется, что это большая честь для него, и он у меня просто молодец», — рассказала Ассия в беседе с Анной Севастьяновой.

Ассия Ахат с мужем

Ассия рассказала, что её старший сын Даниил женат на грузинке и живёт в Батуми. Младший, Филипп, недавно окончил университет в США. Сейчас он остался в Америке и открыл собственное дело.

«Даниил женат на грузинке, и они живут в Батуми. А мой младший сын Филипп недавно окончил университет в Америке, уже открыл компанию и работает в Америке», — поделилась скрипачка.

Сын Ассии Ахат Даниил

Сын Ассии Ахат Филипп

Артистка также рассказала о своей внучке. Девочке уже восемь лет, и она занимается музыкой. Ассия призналась, что очень гордится ею и называет её невероятным ребёнком.

Реклама

«Она потрясающая девочка, и она уже играет на скрипке», — радуется артистка.

Несмотря на то, что её дети уже взрослые, Ахат признаётся: для неё они навсегда остаются маленькими. А со своей внучкой певица поддерживает особенно тёплые отношения.

▶️ Полный выпуск программы «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ПЛІТКИ ПРО РОМАН, ПРОТЕЖЕ КІРКОРОВА І «НІЖ У СПИНУ»: про що зірки мовчали 20 РОКІВ

Напомним, недавно Ассия Ахат раскрыла, где проживает её муж во время войны. Предлагаем узнать, остался ли Игорь Баленко в Украине.

Реклама

Новости партнеров