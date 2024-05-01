61-летняя Деми Мур померилась фигурами в купальниках сразу с тремя дочками от Брюса Уиллиса

Американская актриса Деми Мур померилась фигурами в купальниках сразу с тремя дочками от звезды боевиков Брюса Уиллиса.

В частности, в своем Instagram знаменитость опубликовала шутливое видео, где показала, как с дочками и друзьями отправляется на отдых. Сначала они в летнем наряде находятся дома. Впоследствии все вслед за Деми Мур отправляются на пляж наслаждаться отдыхом.

На кадрах были замечены сразу три дочери актрисы – 35-летняя Румер, 32-летняя Скаут и 30-летняя Талула. Все они позировали друг возле друга в купальниках и померились стройными фигурами.

61-летняя Деми Мур посветила стройной фигурой и показала, как с дочками отдыхает на пляже

Кстати, на отдых на пляж также отправилась внучка Деми Мур, которой недавно исполнился годик. Маленькая Луэтта наслаждалась солнечными лучами и любовалась невероятными пейзажами.

"Семейные развлечения на солнце", – подписала кадры 61-летняя Деми Мур.

В комментариях семейство просто засыпали комплиментами. Особенно пользователи оценили фигуру Деми Мур, которая выглядит просто непревзойденно.

Напомним, недавно внучка Деми Мур праздновала день рождения. Мама Луэтты – Румер Уиллис – показала, как дома рожала дочь, и нежно поздравила ее с праздником.

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