61-летняя Элизабет Херли выходит замуж за отца Майли Сайрус после более чем года отношений

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус / © Associated Press

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Британская актриса и продюсер Элизабет Херли выходит замуж за кантри-музыканта Билли Рэя Сайруса — отца американской певицы Майли Сайрус.

Сначала о помолвке парочки, которая больше года в отношениях, распространились только слухи. Однако они возникли не на пустом месте. Дело в том, что 61-летняя Элизабет Херли опубликовала снимок в Instagram, где у нее на безымянном пальце виднеется кольцо с немалым бриллиантом. Хотя фото было со съемочной площадки, но пользователи сразу же заподозрили помолвку.

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Элизабет Херли / © instagram.com/elizabethhurley1

Позже издание Page Six подтвердило, что актриса и кантри-музыкант действительно собираются вывести их отношения на новый уровень. Инсайдер раскрыл помолвку пары и добавил, что кольцо не было реквизитом. Правда, актриса и певец избегают комментариев на эту тему.

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Кстати, пара рассекретила отношения в апреле 2025 года. Правда, в Сети неоднозначно отреагировали на их роман, мол, они слишком разные. Сама же Элизабет Херли подтверждала, что действительно может сложиться такое впечатление, однако у них с Сайросом гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Билли Рэй Сайрус и Элизабет Херли / © Associated Press

Отметим, для Билли Рэя Сайрус этот брак станет четвертым. А вот Элизабет Херли была замужем только один раз.

Напомним, недавно украинская юмористка Анастасия Оруджева заговорила о свадьбе . Артистка также удивила, почему жениху пришлось звать ее замуж дважды.

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