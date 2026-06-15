61-летняя Сара Джессика Паркер получила научную степень без высшего образования и показалась в мантии выпускницы

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

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Звезда сериала «Секс в большом городе», американская актриса Сара Джессика Паркер рассекретила, что получила научную степень и стала доктором искусств.

Своими образовательными достижениями 61-летняя артистка похвасталась в Instagram. Она опубликовала фотографии, на которых изображена в мантии выпускницы и с конфедераткой. Как оказалось, звезда Голливуда получила ученую степень доктора искусств от Северо-Западного университета в штате Иллинойс, США. Таким образом, отметили выдающийся вклад знаменитости в развитие культуры, театра и кинематографа.

Сара Джессика Паркер / © instagram.com/sarahjessicaparker

Сара Джессика Паркер также побывала на торжественной церемонии вручения дипломов. Знаменитость выступила перед выпускниками с мотивационной речью и дала несколько важных наставлений. Звезда Голливуда посоветовала сохранять самоидентичность, развивать свою любознательность, не бояться быть мечтателем и поступать с другими так, какого отношения хотели бы к себе.

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«Несмотря на успехи, которых вы обязательно достигнете, материальные или другие, никогда не прекращайте желать. В желании есть энергия, удивление, молодость и движение, а нежелание — это покорность самодовольству и инерции», — сказала со сцены актриса.

Сара Джессика Паркер / © instagram.com/sarahjessicaparker

Отметим, у Сары Джессики нет как такового высшего образования. Знаменитость окончила школу, после чего сосредоточилась на развитии актерской карьеры. От поступления в университет или колледж она отказалась.

Напомним, недавно украинская оперная певица Людмила Монастырская рассказала о трогательной встрече с Сарой Джессикой Паркер. Исполнительница рассекретила, о чем они с актрисой говорили.

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