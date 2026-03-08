62-летнего Константина Меладзе застали с новой значительно моложе его пассией

Константин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

Композитора и продюсера Константина Меладзе застали с новой значительно моложе его пассией.

Знаменитости приписали новый роман. Более того, его якобы и заприметили с новой избранницей. 62-летнего композитора застали в одном из супермаркетов Испании. Покупки Меладзе делал не сам, а в компании молодой брюнетки. Соответствующую фотографию распространили российские пропагандисты.

Женщина, которая и сфотографировала Константина Меладзе и его спутницу, отметила, что брюнетка хорошо выглядела и у нее сложилось впечатление, что той лет 25-27.

"Встретилась с Константином Меладзе и молодой красавицей. Очень красивая - естественная. Лет 25-27", - прокомментировала женщина, которая сфотографировала пару.

Константин Меладзе с новой пассией

Отмечается, что композитор со своей спутницей сделал покупки, после чего они покинули магазин и уехали в черном авто с затонированными окнами в неизвестном направлении. Константин Меладзе пока не комментирует фото, которое распространилось в Сети, и не раскрывает характера его отношений с брюнеткой.

Отметим, в октябре 2023 года стало известно о разводе Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой. С тех пор о личной жизни композитора ничего неизвестно. Сейчас он живет в Испании и молчит о войне в Украине.

