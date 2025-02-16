62-летнего Тома Круза после расставания с россиянкой застали за ужином с экс-супругой Аффлека

Голливудский актер Том Круз после окончания романа с дочерью экс-депутата Госдумы РФ намекнул на новые отношения.

Знаменитость вышел в свет с младшей на 26 лет актрисой Аной де Армас, которая до 2021 года была женой Бена Аффлека. Звезды вместе провели День влюбленных, пишет Daily Mail. Они прогулялись и посетили один из ресторанов Лондона, взяв пищу с собой. Но после этого им не удалось скрыться от фанатов, которые спустя мгновение окружили их ради фото и автографов.

Несмотря на чрезмерное внимание, Том и Ана чувствовали себя непринужденно и охотно уделили время поклонникам на улице, улыбаясь на фото папарацци. А потом пара отправилась к такси. К слову, раньше актеров уже замечали вместе. В прошлом году в декабре Круз уже подвозил Армас.

Но пока официально они не комментировали свои отношения. Однако фанаты видят в таком совместном времяпрепровождении и оживленных диалогах нечто гораздо большее, чем дружбу. Но если это и окажется правдой, то одновременно будет свидетельствовать, что Ана разорвала отношения с вице-президентом Tinder Полом Букадакисом. С бизнесменом актриса встречалась после развода с Беном Аффлеком.

Напомним, недавно дочь композитора и продюсера Константина Меладзе впервые рассекретила свой роман. 21-летняя Лия показала своего избранника.

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