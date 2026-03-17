62-летний лидер Metallica сделал предложение возлюбленной под водой прямо во время дайвинга с акулами

Джеймс Хэтфилд и его возлюбленная / © Associated Press

Лидер американской рок-группы Metallica, музыкант Джеймс Хэтфилд сделал предложение возлюбленной.

Радостную новость рассекретила избранница артиста Адриана Джиллетт в своем Instagram. В частности, музыкант порадовал возлюбленную оригинальным сюрпризом в ее день рождения. 62-летний Джеймс Хэтфилд сделал Адриане экстремальный подарок - совместный дайвинг среди акул.

Однако, не только этим музыкант решил удивить избранницу. Прямо под водой во время дайвинга он сделал Адриане предложение. Джеймс Хэтфилд достал лист бумаги, на котором содержалась надпись: "Адриана Джиллетт, ты выйдешь за меня?". Возлюбленная рокера ответила ему согласием.

"Лучший сюрприз на день рождения. Плавание с китовыми акулами в пятницу, 13-го, с самым уникальным, особенным и романтическим предложением, которое только могут представить Рыбы (знак зодиака - прим. ред.). В море, полном рыбы, мы поймали друг друга. Спасибо тебе, Боже, за то, что ты нас вместе объединил", - поделилась избранница музыканта.

Отметим, Джеймс Хэтфилд и Адриана Джиллетт рассекретили свои отношения в 2023 году. До этого артист в течение 25 лет прожил в браке с Франческой Томаси. Пара развелась в августе 2022-го. С бывшей женой музыкант воспитывает троих детей - дочерей Калли и Марселлу и сына Кастора.

