62-летний Николас Кейдж официально сменил имя: как теперь зовут актера

Николас Кейдж / © Associated Press

Американский актер и лауреат «Оскара» Николас Кейдж неожиданно сменил имя.

Об этом звезда Голливуда рассказал изданию Variety. К слову, Николас Кейдж — это на самом деле псевдоним. Актер придумал его уже много лет назад. Настоящее имя артиста — Николас Ким Коппола. А что же касается Кейдж, то это из комиксов. Когда звезда Голливуда искал себе псевдоним, то соединил Николас и Кейдж и ему понравилось, как это звучит.

По документам актер так и оставался Николас Ким Коппола. Однако в прошлом году звезда Голливуда решил это изменить. Так, теперь он и в жизни, и в документах Николас Кейдж.

«Я — Ник Кейдж. В прошлом году я официально сменил имя. В жизни я Ник Кейдж, и перед камерой я тоже Ник Кейдж. Лучше быть главой собственной маленькой семьи, чем шутом-кузеном где-то на обочине чужой, поэтому я решил: буду „Кейджем“», — пояснил актер.

Журналистка также уточнила, сокращал ли артист имя как Ник. Однако в этом случае Кейдж не стал прибегать к изменениям. Актер подчеркнул, что его знают и как Николас, и как Ник.

