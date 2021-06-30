62-летняя Мадонна показала полностью обнаженную грудь

Певица снялась для итальянского Vogue.
Американская певица Мадонна снялась в смелой фотосессии.
Так, 62-летняя звезда украсила страницы итальянского Vogue, где встала с полностью обнаженной грудью. Артистка примерила несколько сексуальных нарядов. В частности, Мэдж позировала в кожаных шортиках, розовом топе в сеточку и корсете. Также исполнительница изменила красный, розовый и голубой парики. Подборкой горячих фотографий танцовщица поделилась в своем Instagram.
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"Итальянцы делают это лучше", — написала звезда.
Фаны певицы едва не потеряли дар речи. Ошарашенные фолловеры писали в комментариях, что у Мадонны есть еще порох в пороховницах.
- Королева мира
- Невероятно сексуальная
- Ты такая горячая
- Богиня
- Это будет горячий выпуск
Напомним, на днях Мадонна в наряде с обнаженной грудью станцевала на столе в гей-клубе. Певица эпатировала своим образом.