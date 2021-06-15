62-летняя Мадонна в кожаном лифе и трусах выпятила на камеру немалую грудь

Звезда поделилась провокационными снимками.

Легендарная американская певица Мадонна восхитила горячими снимками в белье.

В фотоблоге 62-летняя танцовщица опубликовала несколько снимков, на которых соблазнительно позировала в кожаном лифе и трусах. Продюсер собрала волосы и надела кучу цепочек. Исполнительница дерзко позировала на диване, щеголяя большим бюстом.

instagram.com/madonna

"Новая жизнь. Нью-Йорк", — написала кумир миллионов.

instagram.com/madonna

Пользователи взялись активно комментировать горячую публикацию Мэдж. Так, фаны разделились на два лагеря: одни засыпали певицу комплиментами, другие - просили Мадонну меньше редактировать снимки в фотошопе.

О Боже! Ты роскошная

Горячая, как тогда, так и сейчас

Я ошеломлен! Невероятная Мэдж

Слишком много фильтров

Я хочу увидеть ее шею!!! Это все фотошоп.

Снатчерелла

Напомним, ранее Мадонна в корсете и колготках в сеточку эротично станцевала на балконе. Звезда приняла участие в виртуальном показе модного бренда.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку