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62-летняя Мадонна в кожаном лифе и трусах выпятила на камеру немалую грудь

Дата публикации
Просмотры
589
62-летняя Мадонна в кожаном лифе и трусах выпятила на камеру немалую грудь

instagram.com/madonna

Звезда поделилась провокационными снимками.

Легендарная американская певица Мадонна восхитила горячими снимками в белье.

В фотоблоге 62-летняя танцовщица опубликовала несколько снимков, на которых соблазнительно позировала в кожаном лифе и трусах. Продюсер собрала волосы и надела кучу цепочек. Исполнительница дерзко позировала на диване, щеголяя большим бюстом.

© instagram.com/madonna
instagram.com/madonna

"Новая жизнь. Нью-Йорк", — написала кумир миллионов.

© instagram.com/madonna
instagram.com/madonna

Пользователи взялись активно комментировать горячую публикацию Мэдж. Так, фаны разделились на два лагеря: одни засыпали певицу комплиментами, другие - просили Мадонну меньше редактировать снимки в фотошопе.

  • О Боже! Ты роскошная
  • Горячая, как тогда, так и сейчас
  • Я ошеломлен! Невероятная Мэдж
  • Слишком много фильтров
  • Я хочу увидеть ее шею!!! Это все фотошоп.
  • Снатчерелла

Напомним, ранее Мадонна в корсете и колготках в сеточку эротично станцевала на балконе. Звезда приняла участие в виртуальном показе модного бренда.

Дата публикации
Просмотры
589
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