62-летняя Мадонна в кожаном лифе и трусах выпятила на камеру немалую грудь

Звезда поделилась провокационными снимками.
Легендарная американская певица Мадонна восхитила горячими снимками в белье.
В фотоблоге 62-летняя танцовщица опубликовала несколько снимков, на которых соблазнительно позировала в кожаном лифе и трусах. Продюсер собрала волосы и надела кучу цепочек. Исполнительница дерзко позировала на диване, щеголяя большим бюстом.
"Новая жизнь. Нью-Йорк", — написала кумир миллионов.
Пользователи взялись активно комментировать горячую публикацию Мэдж. Так, фаны разделились на два лагеря: одни засыпали певицу комплиментами, другие - просили Мадонну меньше редактировать снимки в фотошопе.
- О Боже! Ты роскошная
- Горячая, как тогда, так и сейчас
- Я ошеломлен! Невероятная Мэдж
- Слишком много фильтров
- Я хочу увидеть ее шею!!! Это все фотошоп.
- Снатчерелла
Напомним, ранее Мадонна в корсете и колготках в сеточку эротично станцевала на балконе. Звезда приняла участие в виртуальном показе модного бренда.