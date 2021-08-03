62-летняя Мадонна в кожаной мини-юбке показала дерзкий поцелуй с 27-летним возлюбленным на видео

Артистка вызвала фурор образом.

Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно с 27-летним бойфрендом устроила семейное барбекю, не прекращает удивлять образами.

Так, на этот раз 62-летняя исполнительница поделилась фото и видео, на которых предстала в колготках в сеточку, кожаной мини-юбке и куртке-косухе. В таком виде звезда сыграла на гитаре, а также попозировала на полу. Чему были приурочены эти съемки Мадонна не сообщила, однако в фотосете, как обычно, певица имела провокационный и сексуальный вид.

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

Кроме того, на видео Мэдж показала, как 27-летний бойфренд, танцовщик Ахламалик Уильямс страстно целует ее в губы и, вместе с тем, выдыхает дым, который в него выдохнула артистка.

Напомним, что месяц назад 62-летняя Мадонна порадовала фанов фотографиями, на которых предстала в объятиях 27-летнего бойфренда. Влюбленная парочка очаровала нежностью.

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