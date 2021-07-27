62-летняя Мадонна в мини-шортах с 27-летним бойфрендом устроила семейное барбекю

Артистка поделилась кадрами из семейного отдыха.

Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно очаровала объятиями с 27-летним бойфрендом, вместе с любимым устроила семейную вечеринку.

Певица арендовала стильный трейлер и в нем собрала только членов своей семьи. На кадрах, которыми 62-летняя Мэдж поделилась в Instagram, присутствовали ее 15-летние сыновья Дэвид и Чифундо, а также 8-летние близнецы Стелла и Эстер.

"Семейное барбекю", — подписала фото Мадонна.

Мадонна с сыном Дэвидом / instagram.com/madonna

Мадонна с близнецами Стеллой и Эстер / instagram.com/madonna

Отметим, что звездная мама, в свою очередь, выбрала довольно дерзкий образ — джинсовые мини-шорты, белый топ и ковбойскую шляпу. Лук дополнили туфли-лодочки.

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

Также Мадонна показала нежности с любимым, танцовщиком Ахламаликом Уильямсом, который моложе знаменитой герлфренд на 35 лет.

instagram.com/madonna

Мадонна с любимым и детьми / instagram.com/madonna

Напомним, что Мадонна и Ахламалик Уильямс познакомились шесть лет назад. Тогда певица проводила кастинг танцоров для своего шоу Rebel Heart и отобрала Ахламалика среди тысячи претендентов лично. В отношениях влюбленные уже находятся три года. Уильямс хорошо знает семью звезды и часто проводит время с ее детьми.

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