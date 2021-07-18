62-летняя Мадонна в объятиях 27-летнего бойфренда очаровала нежностью

Пара посетила светское мероприятие.

Американская поп-звезда Мадонна, когторая недавно озадачила Сеть снимками топлесс, посетила светское мероприятие.

Артистка побывала на вечеринке Secret Garden Party. Туда она пришла в компании своего молодого бойфренда, 27-летнего танцовщика Ахламалика Уильямса. Для выхода в свет 62-летняя Мадонна выбрала роскошное обтягивающее платье, которое подчеркнуло ее аппетитные формы.

Спутник звезды был в водолазке темно-синего цвета и черных джинсах. На странице в Instagram Мэдж поделилась фото с мероприятия. Среди них был и нежный снимок, на котором исполнительница прижалась к груди любимого, а он ее нежно обнял.

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Отметим, что Мадонна и Ахламалик Уильямс познакомились шесть лет назад. Тогда певица проводила кастинг танцоров для своего шоу Rebel Heart и отобрала Ахламалика среди тысячи претендентов лично. В отношениях влюбленные уже находятся три года. Уильямс хорошо знает семью звезды и часто проводит время с ее детьми.

Так вот, недавно Мадонна показала редкие кадры со всеми шестью детьми и молодым бойфрендом.

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