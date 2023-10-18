63-летнего Шона Пенна застали за горячими поцелуями с известной украинской актрисой во Франции

Пара встречается уже пять месяцев.
Голливудский актер и режиссер Шон Пенн безумно влюблен и счастлив со своей избранницей, украинской актрисой Ольгой Коротяевой.
Пара вместе уже пять месяцев, и, похоже, у них все серьезно. А недавно влюбленные попали в объективы папарацци в аэропорту Ниццы. Они не скрывали своей страсти друг к другу.
Пенн и Коротяева так соскучились за период разлуки, что прямо возле аэропорта горячо целовались и обнимались, пишет DailyMail.
Как известно, об отношениях Шона Пенна с украинской актрисой и ведущей Ольгой Коротяевой заговорили в мае этого года. Тогда их увидели вместе во время ужина в Малибу.
Позже пара отправилась вместе в отпуск в Европу, а в июне они романтично целовались в Риме во время шопинга. В следующем месяце, в июле, влюбленных снова застали во время объятий и поцелуев в Сен-Тропе, Франция.
Напомним, что в начале сентября Шон Пенн с Ольгой Коротяевой вместе приехали в Украину на Саммит первых леди и джентельменов. Пенн стал почетным гостем этого мероприятия, а Ольга его сопровождала. На саммите влюбленные сидели друг возле друга и держались за руки.
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