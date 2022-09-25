63-летний Алек Болдуин в восьмой раз стал отцом и показал крошечную дочурку

Голливудский актер Алек Болдуин, по всей видимости, решил по себе оставить след не только в кинематографе, но и в будущем поколении.

Так, Алек Болдуин в восьмой раз стал отцом. О пополнении в семье сообщила жена 63-летней звезды ленты "Тень" Хилария.

На странице в Instagram новоиспеченная мамочка запостила трогательное видео с новорожденной дочерью, где изображена вместе с крохой в роддоме и дома. Судя по кадрам, старшие дети Алека и Хиларии очень радовались появлению сестренки.

"Она здесь! Мы очень рады познакомить вас с осуществлением нашей маленькой мечты, Иллария Каталина Ирэна. 22 сентября 2022 года. И она, и я счастливы и здоровы. Ее братья и сестры проводят день, общаясь и поздравляя ее в нашем доме. Искренне люблю вас всех. Мы очень рады отпраздновать эту замечательную новость вместе с вами", — написала Хилария Болдуин под видео.

Отметим, что Алек и Хилария Болдуин воспитывают 9-летнюю Кармен, 7-летнего Рафаэля, 6-летнего Леонардо, 4-летнего Ромео, двухлетнего Эдуардо и 1-летнюю Люсию. Также у актера есть 26-летняя дочь-модель Айрленд от Ким Бессингер.

Алек Болдвин с семьей / Фото: Associated Press

Напомним, 21 октября прошлого года Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза. Со своей стороны Болдуин заявил, что он направил пистолет на Хатчинс по указанию, но оружие выстрелило без нажатия на курок.

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