63-летний Алексей Горбунов впервые озвучил размер своей пенсии и почему из-за нее сменил деятельность

Алексей Горбунов

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Звезда кино и сериалов Алексей Горбунов впервые за долгое время выступил на сцене легендарного Дома кино в Киеве.

На встрече со зрителями известный украинский актер рассказал о становлении своей актерской карьеры, а также исполнил любимые песни вместе со своей группой "Грусть Пилота" - "Ніч яка місячна", "Чарівна скрипка", "Чом ти не прийшов" и другие.

Алексей Горбунов выступил в столичном Доме кино

Кроме этого, Алексей прочитал несколько стихов из творческого наследия Лины Костенко и показал на большом экране короткометражный фильм "Счастье", в котором снимался уже после полномасштабного вторжения. Также Горбунов поделился со сцены новостями из своей творческой жизни и вместе с тем впервые признался, какую ему пенсию насчитало государство.

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Кадр из короткометражного фильма "Счастье", в котором сыграл Алексей Горбунов

"Я 43 года снимаюсь в кино, это 175 или 177 фильмов. Точную цифру трудно подсчитать. Никогда бы не подумал, но в свои 63 года я стал заниматься стендапом. И скоро еще буду выходить с молодыми в Twitch (платформа для онлайн видеотрансляций. - Ред.). Потому что пенсии нет, кино – почти тоже, а надо как-то жить. Я детям своим говорю, что сейчас сложные времена и нужно готовиться ко всему. Это когда-то папа был звездой, а сейчас – папа на пенсии. А пенсия у папы – 3 тысячи 400 гривен. И я сказал: "Нет-нет-нет, мне не надо. Отдайте людям, которым это более важно и нужно". А я уже как-то с молодыми, под гитару на улице или в Интернете. Кстати, для военных мы тоже выступаем, и где только уже не были", – откровенно рассказал на своем творческом вечере в Киеве Алексей Горбунов.

Отметим, популярный актер, известный своим участием в таких сериалах как "Графиня де Монсоро", "Курсанты", "Каменская" еще в 2014 году отказался от участия во всех российских проектах и вернулся в родную Украину. В настоящее время проживает в Киеве и Одессе, периодически выезжает за границу на свои творческие вечера и съемки в иностранных фильмах или сериалах.

Напомним, недавно Павел Зибров тоже раскрыл сумму собственной пенсии и своих коллег, чем шокировал многих поклонников.