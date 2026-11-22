Квентин Тарантино с женой / © Associated Press

Реклама

Голливудский режиссер Квентин Тарантино в третий раз стал отцом.

Радостную новость сообщает издание People со ссылкой на представителей знаменитости. Жена 63-летнего режиссера — израильская певица и модель Даниэла Пик — родила ему сына. Когда именно малыш появился на свет — точно не раскрывают. Также родители держат в секрете имя ребенка.

Реклама

«Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик очень рады объявить о рождении своего третьего ребенка, мальчика», — объявил представитель культового режиссера.

Реклама

Квентин Тарантино с женой / © Associated Press

Отметим, Квентин Тарантино и Даниэла Пик познакомились в 2009 году в Тель-Авиве, куда знаменитость прибыл из США, чтобы презентовать фильм «Бесславные ублюдки». После этого между ними довольно быстро завертелся роман. Правда, в 2010 году пара разошлась. Но в 2016-м они дали отношениям второй шанс и не прогадали. В июне 2017 года режиссер сделал предложение младшей на 20 лет модели, а уже в ноябре 2028-го влюбленные поженились.

У Квентита Тарантино и Даниэлы Пик трое детей. В феврале 2020 года на свет появился первенец супругов — сын Лео. В июле 2022 года модель родила дочь Адриану. В этом году семья Тарантино стала на одного малыша больше.

Напомним, недавно украинского певца Артема Пивоварова заподозрили в рождении первенца. В Сети нашли доказательства того, что исполнитель якобы стал отцом.

Новости партнеров