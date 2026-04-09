63-летний муж Поляковой после застолья внезапно оказался в больнице: "Оля спасла мне жизнь"

Муж певицы Оли Поляковой — бизнесмен Вадим Буряковский — ошеломил подробностями серьезного инцидента, который едва не стоил ему здоровья.

По словам Вадима, непростой период для него начался после обычного застолья с друзьями в начале этого года. Бизнесмен признается, что решил вернуться к старым привычкам в питании, что и привело к резкому ухудшению самочувствия.

«Приехали знакомые, и мы были за столом. А я уже не пил и не ел украинскую жирную пищу — сало, водка и вот это все. А компания такая, что мы раньше вот так ели. И захотелось вернуться в юность. Немного перепил и обострился», — поделился Буряковский в интервью Дмитрию Гордону.

После этого ему резко стало плохо и посреди ночи он потерял сознание, серьезно ударившись головой. Только после того, как пришел в себя, он позвал на помощь жену. Оля сразу заподозрила неладное и настояла на госпитализации мужа, на что он согласился.

Вадим Буряковский / © Youtube/В гостях у Гордона

Во время обследования врачи обнаружили у него серьезную проблему — язву желудка, которая обострилась после количества выпитого алкоголя и жирных блюд. К счастью, обошлось без хирургического вмешательства, но состояние требовало немедленного лечения. Сейчас Вадим Буряковский уже восстановился, хотя последствия инцидента еще дают о себе знать — в частности, шрам на голове после падения. Сам бизнесмен не скрывает благодарности жене за ее решительность и заботу.

«Я ночью еще посмотрел, как бомбили Иран, пошел выключать свет и потерял сознание. Бьюсь головой о косяк, а у нас сруб, острый край — шрам на голове остался. Лицо в крови. Я пришел в себя. Помылся, позвал всех, что мне плохо и нет сил. Я сказал, что пойду поспать, а Оля сказала ехать в больницу. Ну, я уже понял. Сразу там стало плохо, положили на операционный стол. Но меня не резали, язва желудка была. Мы посидели, все жирное и обострилось. Я когда это рассказал врачу, то он сказал, что иначе и быть не могло. Это хорошо, что все закончилось. А Оля спасла мне жизнь, ну конечно, это моя жена», — подчеркнул бизнесмен.

Вадим Буряковский / © Youtube/В гостях у Гордона

