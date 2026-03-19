63-летний муж Поляковой рассказал о кризисах в браке и доходило ли до разводов: "Может и ударить"

Оля Полякова с мужем Вадимом

Муж украинской певицы Оли Поляковой — бизнесмен Вадим Буряковский — раскрыл правду об их браке и кризисах.

Супруги уже более 20 лет вместе. По словам Буряковского, в отношениях с артисткой неоднократно случались эмоциональные конфликты. Он отметил, что певица имеет взрывной характер, который иногда проявляется в скандалах. Правда, бизнесмен отметил, что такие ситуации не имели серьезных последствий и никогда не ставили под угрозу их брак.

«Часто (были скандалы и драки — прим. ред.). Она очень эмоциональный человек. Она еще боксом занималась. Она может и ударить, но не потому, что хочет ударить, а из-за эмоций. Если это можно назвать дракой… Мне это смешно», — признался Буряковский в интервью Дмитрию Гордону.

Одной из причин кризисов в отношениях муж исполнительницы назвал длительные разлуки из-за гастрольного графика певицы. Впрочем, оглядываясь назад, он признает, что в свое время тоже был таким и злоупотреблял работой.

«И сейчас иногда возникают кризисы. Долго не видимся друг с другом. У нее много работы, она живет ею. И до Оли у меня работа была моей семьей и ходила со мной свита. А теперь по определенным причинам я перестал заниматься бизнесом — тем, чем я любил заниматься», — пояснил муж Поляковой.

Несмотря на сложные периоды, супруги, воспитывающие двух дочерей, не рассматривали вариант разрыва брака. Буряковский с юмором подчеркнул, что их союз остается крепким.

«Оля заявила, что уйдет из этого брака только вперед ногами. А я говорю, что она не дождется», — с юмором подчеркнул Вадим.

