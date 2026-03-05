63-летняя Деми Мур шокировала внешним видом и обеспокоила чрезмерной худобой

Деми Мур / © Associated Press

Реклама

Американская актриса Деми Мур обеспокоила чрезмерной худобой.

На днях 63-летняя артистка появилась на показе Gucci, а после этого на церемонии вручения премий Actor Awards. Появление знаменитости на публике вызвало шквал обсуждений вокруг ее внешнего вида. Дело в том, что звезда Голливуда очень сильно похудела.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур в своем Instagram активно делилась фотографиями с мероприятий. Именно под теми фото подписчики знаменитости выражали свое беспокойство. Они делились предположениями, что актриса слишком похудела, и, мол, нездорово из-за этого выглядит. Кроме того, артистку призвали не делать из этого тренд.

Реклама

Деми Мур / © Associated Press

Я твоя большая поклонница, но это точно вызывает беспокойство.

Деми, прекрати гордиться тем, что ты такая худая. Для тебя это может быть "трендом" или текущим "успехом", но девушки никогда не должны воспринимать это как образец для подражания. Ты несешь ответственность!

Расстройство пищевого поведения никогда не бывает красивым..

Однако такого мнения придерживались не все пользователи. Немало подписчиков Деми Мур также засыпали ее комплиментами. Пользователи отметили, что она с каждым годом выглядит все лучше.

Напомним, недавно дочь британского музыканта Оззи Осборна раскритиковали за внешний вид. Келли тоже упрекнули за чрезмерную худобу. Однако она не стала молчать и эмоционально ответила хейтерам.