Гламур
57
1 мин

63-летняя Деми Мур шокировала внешним видом и обеспокоила чрезмерной худобой

Артистка вызвала шквал обсуждения вокруг ее внешнего вида.

Валерия Сулима
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

Американская актриса Деми Мур обеспокоила чрезмерной худобой.

На днях 63-летняя артистка появилась на показе Gucci, а после этого на церемонии вручения премий Actor Awards. Появление знаменитости на публике вызвало шквал обсуждений вокруг ее внешнего вида. Дело в том, что звезда Голливуда очень сильно похудела.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур в своем Instagram активно делилась фотографиями с мероприятий. Именно под теми фото подписчики знаменитости выражали свое беспокойство. Они делились предположениями, что актриса слишком похудела, и, мол, нездорово из-за этого выглядит. Кроме того, артистку призвали не делать из этого тренд.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

  • Я твоя большая поклонница, но это точно вызывает беспокойство.

  • Деми, прекрати гордиться тем, что ты такая худая. Для тебя это может быть "трендом" или текущим "успехом", но девушки никогда не должны воспринимать это как образец для подражания. Ты несешь ответственность!

  • Расстройство пищевого поведения никогда не бывает красивым..

Однако такого мнения придерживались не все пользователи. Немало подписчиков Деми Мур также засыпали ее комплиментами. Пользователи отметили, что она с каждым годом выглядит все лучше.

Напомним, недавно дочь британского музыканта Оззи Осборна раскритиковали за внешний вид. Келли тоже упрекнули за чрезмерную худобу. Однако она не стала молчать и эмоционально ответила хейтерам.

57
