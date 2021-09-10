63-летняя Мадонна на кровати обнажила пышную грудь

Артистка взбудоражила воображение фанатов провокационной фотосессией.
Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно в мини-платье откровенно попозировала на кровати, продолжает будоражить воображение поклонников.
На этот раз 63-летняя артистка снова позировала на кровати, однако в более провокационном образе. Исполнительница поделилась фотографиями, на которых изображена топлесс, в стрингах и колготках в сеточку.
Более того, на некоторых кадрах откровенная знаменитость обнажила грудь полностью, правда, скрыла пикантные места за красными крестиками, чтобы руководство фотоблога не заблокировало пост.
Поклонники не стали скрывать эмоций от увиденного. Еще больше их удивляет, как женщина в таком возрасте может так выглядеть:
- Это просто невероятно
- Могли ли вы себе представить, что можно так выглядеть, когда тебе за 60?
- Это провокационно и так сексуально
Напомним, ранее Мадонна в платье с откровенным декольте устроила эпатажную фотосессию в церкви. Артистка интересно отдохнула в Италии.