63-летняя Мадонна на кровати обнажила пышную грудь

Артистка взбудоражила воображение фанатов провокационной фотосессией.

Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно в мини-платье откровенно попозировала на кровати, продолжает будоражить воображение поклонников.

На этот раз 63-летняя артистка снова позировала на кровати, однако в более провокационном образе. Исполнительница поделилась фотографиями, на которых изображена топлесс, в стрингах и колготках в сеточку.

instagram.com/madonna

Более того, на некоторых кадрах откровенная знаменитость обнажила грудь полностью, правда, скрыла пикантные места за красными крестиками, чтобы руководство фотоблога не заблокировало пост.

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

Поклонники не стали скрывать эмоций от увиденного. Еще больше их удивляет, как женщина в таком возрасте может так выглядеть:

Это просто невероятно

Могли ли вы себе представить, что можно так выглядеть, когда тебе за 60?

Это провокационно и так сексуально

Напомним, ранее Мадонна в платье с откровенным декольте устроила эпатажную фотосессию в церкви. Артистка интересно отдохнула в Италии.

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