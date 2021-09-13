63-летняя Мадонна подчеркнула пышную грудь и подтянутые ягодицы эротическим нарядом

Артистка ошеломила образом на MTV VMA.
Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно на кровати обнажила пышную грудь, продолжает будоражить воображение поклонников.
На этот раз 63-летняя артистка поразила выбором наряда для церемонии MTV VMA. Певица надела тугой кожаный корсет и трусы, которые дополнила маленьким кожаным фартуком. В таком пикантном виде Мадонна была похожа на обольстительную домработницу.
Стройные ноги знаменитости подчеркнули колготы в сеточку и туфли на высоких каблуках. Поклонники не удержали эмоций от увиденного:
- Королева
- Просто икона стиля!
- Ты королева и всегда ею будешь оставаться
Напомним, несколько недель назад Мадонна порадовала поклонников порцией откровенных фотографий. На них она изображена в мини-платье и откровенно позирует на кровати.