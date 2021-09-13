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63-летняя Мадонна подчеркнула пышную грудь и подтянутые ягодицы эротическим нарядом

63-летняя Мадонна подчеркнула пышную грудь и подтянутые ягодицы эротическим нарядом

Мадонна / instagram.com/madonna

Артистка ошеломила образом на MTV VMA.

Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно на кровати обнажила пышную грудь, продолжает будоражить воображение поклонников.

На этот раз 63-летняя артистка поразила выбором наряда для церемонии MTV VMA. Певица надела тугой кожаный корсет и трусы, которые дополнила маленьким кожаным фартуком. В таком пикантном виде Мадонна была похожа на обольстительную домработницу.

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / instagram.com/madonna
Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / instagram.com/madonna

Стройные ноги знаменитости подчеркнули колготы в сеточку и туфли на высоких каблуках. Поклонники не удержали эмоций от увиденного:

  • Королева
  • Просто икона стиля!
  • Ты королева и всегда ею будешь оставаться
Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / instagram.com/madonna
Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / instagram.com/madonna

Напомним, несколько недель назад Мадонна порадовала поклонников порцией откровенных фотографий. На них она изображена в мини-платье и откровенно позирует на кровати.

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