63-летняя Мадонна подчеркнула пышную грудь и подтянутые ягодицы эротическим нарядом

Артистка ошеломила образом на MTV VMA.

Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно на кровати обнажила пышную грудь, продолжает будоражить воображение поклонников.

На этот раз 63-летняя артистка поразила выбором наряда для церемонии MTV VMA. Певица надела тугой кожаный корсет и трусы, которые дополнила маленьким кожаным фартуком. В таком пикантном виде Мадонна была похожа на обольстительную домработницу.

Мадонна / instagram.com/madonna

Мадонна / instagram.com/madonna

Стройные ноги знаменитости подчеркнули колготы в сеточку и туфли на высоких каблуках. Поклонники не удержали эмоций от увиденного:

Королева

Просто икона стиля!

Ты королева и всегда ею будешь оставаться

Мадонна / instagram.com/madonna

Мадонна / instagram.com/madonna

Напомним, несколько недель назад Мадонна порадовала поклонников порцией откровенных фотографий. На них она изображена в мини-платье и откровенно позирует на кровати.

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