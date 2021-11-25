63-летняя Мадонна посветила обнаженными сосками и ягодицами, забравшись под кровать

Артистка устроила эротическую фотосессию.

Американская певица Мадонна даже в свои 63 продолжает оставаться секс-иконой.

Что уже не раз доказывала откровенными фотографиями. Этот случай не стал исключением. На странице в Instagram звезда разместила настолько эротические фото, что даже привыкшим к ее эпатажу фанатам Медж стало неловко.

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

В фотоблоге 63-летняя Мадонна запостила серию снимков, на которых изображена на кровати, у изголовья которого размещена фигура ангела. Артистка лежит в колготках в сеточку с высокой талией и эротическом комплекте белья, обнажившем соски знаменитости.

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

А вот упругие ягодицы исполнительница продемонстрировала поклонникам, забравшись под кровать – вероятно, артистка решила, что с такого ракурса они будут выглядеть еще красивее. "Ангелы следят за мной", — подписала кадры Медж.

instagram.com/madonna

Читайте также: