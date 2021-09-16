63-летняя Мадонна в откровенном боди и фате похвасталась большим бюстом

Певица удивила нарядом.

Американская певица Мадонна восхитила новым горячим образом.

Артистка в этом году не посетила Бал Института костюма Met Gala 2021, поэтому решила принарядиться дома. Так, 63-летняя знаменитость устроила откровенный фотосет в черном корсете, колготках в сеточку и белой фате.

Мадонна / instagram.com/madonna

"Мой собственный частный Met Gala", — написала звезда.

Мадонна / instagram.com/madonna

В комментариях фаны разделились на два лагеря — одни оценили вид кумира, а другие — нет.

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Напомним, ранее Мадонна подчеркнула пышную грудь и подтянутые ягодицы эротическим нарядом. Артистка ошеломила образом на MTV VMA.

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