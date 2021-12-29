63-летняя Мадонна задрала платье и посветила кружевными трусиками

Звезда очередной шокировала поклонников своим поведением.

Американская певица Мадонна довольно часто может совершить какие-то эпатажные поступки.

В частности, знаменитость снова устроила довольно откровенную фотосессию. И на одном из снимков, которым артистка поделилась на своей странице в Instagram, Мадонна продемонстрировала поклонникам свой характер.

К слову, исполнительница задрала свое белое платье и посветила кружевными трусиками. Кроме того, знаменитость одела колготки в мелкую сеточку.

Мадонна еще та королева эпатажа / instagram.com/madonna

Кстати, у 63-летней довольно красивые и привлекательные формы. Кроме того, у звезды стройная фигура.

Это в первую очередь заметили ее поклонники. Фанаты просто засыпали своего кумира комплиментами. Хотя они и удивляются такой откровенности Мадонны, впрочем, им однозначно это нравится.

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